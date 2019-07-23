с чего всё началось

Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля. Запрет снимается «под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», отметили в ведомстве.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Экономика Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на 1,7% Медианная цена дома в США в июне выросла на 4,3% в годовом выражении, до $285,7 тыс. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,4 месяца для продажи всех домов на рынке против 4,3 месяца в мае.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.

Кино В новом фильме Ридли Скотта сыграют Мэтт Дэймон и Бен Аффлек В новой ленте Ридли Скотта «Последняя дуэль» главные роли исполнят американские актеры Мэтт Дэймон («Отступники») и Бен Аффлек («Расплата»).

Культура Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.

Политика Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.

Культура Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.

Происшествия В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».

Происшествия Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Общество Совфед предложил ограничить использование электронной почты Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.

Футбол «Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка» Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.

Общество Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости рекультивировать химическое предприятие «Усольехимпром», расположенное в Иркутской области.

Политика У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

Политика СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».

Общество Полиция призвала не ходить 27 июля на акцию оппозиции у мэрии Москвы «Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем»,— говорится на сайте столичного управления МВД.

Политика Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

Происшествия Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Экономика Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Армия и оружие СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.

Экономика Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.

Политика США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии» США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.