с чего всё началось

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

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