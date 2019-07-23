Экономика

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из БелоруссииИзвестия 09:29

Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля. Запрет снимается «под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», отметили в ведомстве.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте
 ведомства.
Известия09:29

Подробнее о событии

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

РБК09:23

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок

РИА Новости09:22

Белорусские яблоки пустили в Россию

Телеканал 360°08:59

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию

ТАСС09:12

Россельхознадзор отменил ограничения на поставку яблок из Белоруссии

Rambler News Service09:10

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в РФ

Эхо Москвы09:22

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Интерфакс08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Наука

Учёные научились самостоятельно включать галлюцинации в мозге

За галлюцинации отвечают определённые клетки мозга: нейроны зрительной коры, например.
Обновлено 21 июля в 11:27
Армия и оружие

Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Политика

Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе

«Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП в центре Петербурга

Обновлено в 05:12
Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском

Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Медведев назначил нового замминистра экономического развития РФ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил Полину Бадасен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 10:14
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Технологии

Роскачество провело исследование фотоаппаратов

Роскачество вместе с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT International Consumer Research and Testing) провело исследование 98 моделей различных фотоаппаратов.
Обновлено в 01:00
Баскетбол

Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира по баскетболу

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка

Обновлено в 03:50
Происшествия

Все матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Все матчи 3 тура премьер-лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания, — говорится в заявлении РПЛ.
Обновлено в 10:05
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия

На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

Обновлено в 10:01
Музыка

Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х

Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Авто

Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 454-тонный поезд

Для ролика Ford выстроил 10 двухэтажных железнодорожных вагонов, загруженных не менее чем 42 образцами F-150 2019 года.
Обновлено в 07:53
Футбол

Гацкан перешел в «Крылья Советов»

Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Политика

Зеленский отметил прогресс следствия по делу Шеремета

Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции Украины много сделали в деле по расследованию убийства белорусского журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:53
Наука

Ещё в яйце птенцы общаются друг с другом, предупреждая об опасностях

Обновлено вчера в 16:33
Футбол

Гризманн: «Дебют за „Барселону“ получился смазанным»

Обновлено в 10:13
Происшествия

Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии

Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18
Экономика

Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС

На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Культура

Жизнь Владимира Зеленского стала сюжетом сериала «Сваты»

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского частично легла в основу сюжета сериала «Сваты», объединившегося в себе разные национальности и поколения.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае

Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

SZ: Россия посмеется последней в сделке с Турцией

Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.
Обновлено в 10:26
Главное