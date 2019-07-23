с чего всё началось

Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля. Запрет снимается «под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», отметили в ведомстве.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

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