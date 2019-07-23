Экономика
Запрет на ввоз белорусских яблок в Россию снятОреанда-Новости вчера в 13:02
Поставки яблок и груш из Беларуссии в Россию были запрещены с 12 апреля, поскольку Россельхознадзор установил, что под видом белорусских фруктов продукты из санкционированных стран могут быть импортированы в Россию. Ввозимые из Беларуссии яблоки были уничтожены.
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с чего всё началось
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.Известиявчера в 09:29
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