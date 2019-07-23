с чего всё началось

Поставки яблок и груш из Беларуссии в Россию были запрещены с 12 апреля, поскольку Россельхознадзор установил, что под видом белорусских фруктов продукты из санкционированных стран могут быть импортированы в Россию. Ввозимые из Беларуссии яблоки были уничтожены.

Запрет на ввоз белорусских яблок в Россию снят

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