с чего всё началось

Ограничение на поставки арахиса из Соединенных Штатов было введено в мае 2015 года Россельхознадзор с 26 августа отменил ограничения на ввоз арахиса из США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности, а также карантинных фитосанитарных требований, сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор снял запрет на поставки арахиса из США

Армия и оружие Президент провел совещание с постоянными членами СБ Российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами СБ, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на сайт Кремля.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Происшествия Пропавшая в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой Пятилетний ребёнок, заблудившийся 18 августа у села Степановка Нижегородской области, найден живым на четвёртые сутки поиска.

Общество Открывшуюся в Чечне мечеть назовут именем пророка Мухаммеда Самая большая в Европе мечеть, которая открывается в пятницу в чеченском городе Шали, будет названа именем пророка Мухаммеда, объявил на церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров.

Авто Opel представил первый в мире раллийный электромобиль Гоночная серия ADAC Opel e-Rally Cup заменит чемпионат ADAC Opel Rallye Cup, где выступали бензиновые хэтчбеки Opel Adam R2.

Происшествия Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Музыка В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня» Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.

Политика The Guardian назвала Крым российским В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.

Общество Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.

Происшествия Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Происшествия Следствие просит заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева Следственный комитет России попросил заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве.

Армия и оружие Главы Генштабов армий СНГ одобрили проект сотрудничества до 2025 года Комитет начальников Генштабов Вооруженных сил стран СНГ одобрил проект концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года, сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Армия и оружие Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

Политика Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни» Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Политика МИД Украины рассказал о новом стиле Зеленского в переговорах с Путиным Прямые переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Зеленского являются новым подходом президента Украины к решению конфликта.

Политика В США назвали условия возвращения России в G8 Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".

Политика Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.

Футбол Олимпийский чемпион Алан Хугаев возглавил Минспорта Северной Осетии Борец греко-римского стиля Алан Хугаев назначен министром по физической культуре и спорту Северной Осетии, пишет 15-й регион со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики.