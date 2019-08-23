с чего всё началось

Ограничения отменяются в случае соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов переработки, а также карантинных фитосанитарных требований, уточнили в Россельхознадзоре. Ввоз арахиса американского производства в Россию ограничен с 1 мая 2015 года.

Россельхознадзор снова разрешил поставки в Россию арахиса из США

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