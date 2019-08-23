Общество
Россельхознадзор снимает запрет на поставки арахиса из США в РоссиюГоворит Москва 04:30
Запрет на ввоз арахиса из США в Россию был введён 1 мая 2015 года в связи с превышением содержания кадмия.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, поставки продукта возобновятся при условии соблюдения требований к качеству и безопасности сырья и продуктов его переработки.Телеканал 360°06:19
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