Общество
Россельхознадзор снимает запрет на поставки арахиса из США в РоссиюГоворит Москва 04:30
Запрет на ввоз арахиса из США в Россию был введён 1 мая 2015 года в связи с превышением содержания кадмия.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, поставки продукта возобновятся при условии соблюдения требований к качеству и безопасности сырья и продуктов его переработки.Телеканал 360°06:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Обновлено в 08:31
Политика
Депутат Госдумы предложил разместить ракеты в Венесуэле
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле.
Обновлено в 07:51
Наука
ВОЗ не нашла вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде
В целом, ВОЗ не нашла реальных доказательств предполагаемого вреда от микропластика в питьевой воде для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Динамо» хочет арендовать нападающего «Уотфорда»
Обновлено в 08:39
Экономика
Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Технологии
Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»
Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено вчера в 13:06
Здоровье
В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Политика
Не в первый раз. США предлагали Дании продать Гренландию год назад
Коттон заявил газете, что Гренландия богата природными ресурсами и в военно-стратегическом смысле ее покупка США "защитила бы остров от русских и китайцев".
Обновлено в 06:42
Общество
Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников
За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей
Минтруд России установил величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года в размере 11 тыс. 185 рубей.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено в 07:59
Футбол
Норвежский клуб подписал контракт с 16-летним Лионелем Месси
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» заключил контракт с 16-летним футболистом по имени Лионель Месси.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Экономика
Китай введет импортные пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее ребенка
Обновлено в 08:09
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00