с чего всё началось

Запрет на ввоз арахиса из США в Россию был введён 1 мая 2015 года в связи с превышением содержания кадмия.

Россельхознадзор снимает запрет на поставки арахиса из США в Россию

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