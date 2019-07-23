Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в РоссиюТАСС вчера в 09:12
Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
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с чего всё началось
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.Известиявчера в 09:29
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине
По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Китай отказался от участия в ядерной гонке
«Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — сказано книге, выдержки из которой приводит ТАСС.
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