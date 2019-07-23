с чего всё началось

Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Экономика Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.

Авто Коллекцию редких японских автомобилей продадут на аукционе На аукционе Classic Car Auctions, будут проданы 12 культовых японских машин, наиболее редкими из них являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution, в исполнении Tommi Makinen.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Музыка Таисия Повалий получает угрозы из-за концерта в Киеве Таисия Повалий опубликовала в Instagram афишу и объявила фанатам о предстоящем концерте в Киеве, где она планирует рассказать историю своего успеха.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Общество Составлен топ-5 самых популярных у жителей России зарубежных сериалов В рейтинге самых популярных у жителей России зарубежных сериалов, согласно исследованию, лидирует американский сериал «Игра престолов».

Финансы «Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).

Здоровье Зауралье признали одним из самых «толстых» регионов России Курганская область оказалась в тройке регионов-лидеров по количеству жителей с излишним весом.

Политика Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании Ранее 23 июля Джонсон одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии и уже на следующий день официально станет премьер-министром Великобритании.

Энергетика Цены на нефть вновь пытаются восстанавливаться Цены на нефть вновь пытаются восстанавливаться, т.к. вчера попытка не удалась, несмотря на сохранение напряжения на Ближнем Востоке.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Энергетика Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза» Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.

Гаджеты У нового iPhone не будет разъема USB Type-C Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.

Общество Совфед предложил ограничить использование электронной почты Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Происшествия Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.

Кино Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Политика Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.