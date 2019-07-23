с чего всё началось

Россельхознадзор с 24 июля отменяет временные ограничения на ввоз в Россию яблок белорусского происхождения, сообщила служба. Поставки станут возможны под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Белоруссии.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Авто Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.

Музыка Стала известна программа Дня ВМФ в Петербурге В воскресенье, 28 июля, в России отпразднуют День ВМФ. По традиции, Главный военно-морской парад состоится именно в Петербурге.

Политика МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Музыка Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube Более миллиарда зрителей посмотрели клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody на официальном канале коллектива на YouTube, сообщает Интерфакс.

Происшествия Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.

Политика МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили семейные традиции В день рождения мальчика герцоги Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — поздравили его комментарием в «Инстаграме», чем, как оказалось, нарушили королевский протокол.

Авто Volkswagen выпустил миллионный Touareg С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.

Происшествия Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга По данным следствия, 20 июля около 21.30 мск в районе улицы Связи прохожий нашел мальчика 2012 года рождения со следами побоев, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.

Игры Из Steam удалили Cyberpunk 2069 В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.

Кино Тарантино признался в желании обзавестись детьми После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.

Спорт Российская сборная по фехтованию победила на ЧМ Ранее женская сборная России по сабельному фехтованию завоевала золото чемпионата мира.

Футбол «Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена» Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.

Футбол «Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна «Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии.

Происшествия Подросток на квадроцикле врезался в иномарку в поселке Мга Подросток на квадроцикле попал в дорожную аварию в поселке Мга в Кировском районе Ленинградской области, сообщает УГИБДД по Петербургу и Леноблсти.

Экономика Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.

Политика Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.

Экономика Средние зарплаты россиян выросли Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом под Волгоградом Муж и жена, ехавшие в кроссовере Kia Sportage, погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом, их шестилетний ребенок получил травмы, информация о пострадавших в автобусе уточняется.