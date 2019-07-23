с чего всё началось

Россельхознадзор с 24 июля отменяет временные ограничения на ввоз в Россию яблок белорусского происхождения, сообщила служба. Поставки станут возможны под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Белоруссии.

Политика Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

Экономика Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении Васютина Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Экономика МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п.— до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.

Политика МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга Министерство внутренних дел Украины направило отряд спецназа в город Покровск в оккупированной украинскими силовиками части Донецкой Народной Республики из-за митинга у здания окружной избирательной комиссии.

Происшествия На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье «При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.

Политика Совфед оценил слова Трампа о диалоге с Россией Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.

Футбол Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе на ЧМ-2019 Сборная России по пляжному футболу крупного обыграла команду Молдавии в раунде плей-офф европейского отборочного турнира чемпионата мира-2019.

Политика МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Политика Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Политика МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально Как и ожидалось, сегодня Honor представили смартфоны среднего уровня Honor 9X и 9X Pro, которые стали первыми моделями бренда с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.

Политика Глава ФБР обвинил Россию в новых попытках вмешаться в выборы в США Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что россияне по-прежнему проводят операции по вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов, несмотря на усилия Вашингтона по их сдерживанию перед очередными президентскими выборами, передает CNN.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Происшествия КНДР задержала российское судно с 17 моряками В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.