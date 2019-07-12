Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчелРИА Новости вчера в 15:24
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. По словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.
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Россельхознадзор: Массовая гибель пчел связана с использованием пестицидов при обработках полей
Агентство Москвавчера в 11:00
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