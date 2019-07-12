Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчелРИА Новости 15:24
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. По словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.
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Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Общество
Отельер рассказал о повторно использующихся продуктах на шведских столах в Турции
Айык поспешил заверить, что турецкие отели не выставляют на столы повторно скоропортящиеся продукты, а также оставленную отдыхающими на тарелках пищу, даже если к ней никто не притронулся.
Обновлено в 21:23
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса
В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Политика
Венесуэла заключила соглашение с крупным производителем из России
Контракт с крупным российским промышленным предприятием заключили власти Венесуэлы, заявил вице-президент южноамериканской республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами 12 июля на конференции, посвященной развитию агропромышленности страны.
Обновлено в 22:31
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 21:30
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации
Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Обновлено в 07:36
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Здоровье
Может ли искусственный интеллект заменить врача
Выяснилось, что машинный интеллект почти в семь раз эффективнее выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний, чем врачи во время рутинной диспансеризации.
Обновлено в 22:00
Политика
Министр труда США ушел в отставку из-за скандала о торговле людьми
Министр труда США Александр Акоста объявил об уходе в отставку на фоне разгорающегося скандала с обвиненным в торговле людьми и сексуальном насилии несовершеннолетних миллиардером Джеффри Эпштейном.
Обновлено в 11:08
Авто
Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач
Новинка обзавелась кожаным салоном, двухспицевым многофункциональным рулем, цифровой приборной панелью и кнопками смены режимов трансмиссии, которые пришли на смену традиционному рычагу коробки передач.
Обновлено в 07:03
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Общество
Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек
Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31