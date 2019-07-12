Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчелРИА Новости 15:24

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. По словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.
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Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

РИА Новости15:24

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в России

Rambler News Service11:00

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Интерфакс12:00

В Россельхознадзоре заявили о бесконтрольном использовании пестицидов

Российская газета11:08

В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчёл в России

RT на русском13:33

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

РБК11:00

Россельхознадзор: Массовая гибель пчел связана с использованием пестицидов при обработках полей

Агентство Москва11:00
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