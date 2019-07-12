Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчелИзвестия 13:58
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Политика
Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера
Обновлено в 10:29
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Гаджеты
Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Обновлено вчера в 15:22
Культура
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Политика
Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»
Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Общество
Выбираем район: сколько стоит жилье в 1 км от Кремля на Бульварном кольце
Бульварное кольцо представляет собой непрерывную последовательность различных бульваров и площадей, которые растянулись на 9 км. Сегодня кольцо находится на территории нескольких районов ЦАО — Хамовников, Арбата, Пресненского, Тверского, Мещанского, Басманного и Таганского.
Обновлено в 04:53
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Гаджеты
Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро
Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Общество
Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ на учебный процесс
Парламентарий перенаправил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который также занимает пост председателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:11
Игры
Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей
Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Политика
Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции за С-400
Несколько американских сенаторов в пятницу призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400, а также исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Великобритания намерена отправить эсминец в Персидский залив
Великобритания готовится направить в Персидский залив эсминец Duncan в связи с эскалацией напряженности в регионе.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Савельева поделилась архивным детским видео
Обновлено в 15:45
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38