Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчелИзвестия 13:58

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Известия13:58

В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчёл в России

RT на русском13:33

Россельхознадзор: Массовая гибель пчел связана с использованием пестицидов при обработках полей

Агентство Москва11:00

Россельхознадзор рекомендует Минсельхозу вернуть контроль над применением агрохимикатов

ТАСС11:20

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в России

Rambler News Service11:00

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

РБК11:00

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Интерфакс12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено в 13:14
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин

Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.
Обновлено в 10:47
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Происшествия

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Напомним, 12 июля при переправе через реку Шуй, что в Бай-Тайгинском районе, перевернулся автомобиль УАЗ.
Обновлено в 10:26
Политика

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Известную певицу отправили в психушку в Москве

Обновлено в 06:38
Общество

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за шторма «Барри»

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом "Барри".
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено в 08:38
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Общество

Опасная зона: «Сибирские Мальдивы» поставили на круглосуточную охрану

На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась топлес и призналась в наличии второго подбородка

Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Обновлено в 11:58
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено в 13:05
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

Обновлено в 11:04
Спорт

Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Футбол

Российские футболистки завоевали бронзу на Универсиаде

Обновлено в 13:18
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight

Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное