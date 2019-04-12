Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из БелоруссииРИА Новости 13:23
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении серых схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство. Отмечается, что Россельхознадзор с февраля регулярно анализирует транзитные поставки из Белоруссии в Казахстан и Киргизию через территорию России.
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Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит продукции из Белоруссии
Rambler News Service13:29
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