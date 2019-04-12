Политика

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из БелоруссииРИА Новости 13:23

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении серых схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство. Отмечается, что Россельхознадзор с февраля регулярно анализирует транзитные поставки из Белоруссии в Казахстан и Киргизию через территорию России.
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Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит продукции из Белоруссии

Rambler News Service13:29

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из Белоруссии

РИА Новости13:23

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс для пресечения «серого» транзита из Белоруссии

ТАСС12:37

ФСБ попросили разобраться с «серым» транзитом из Белоруссии

НТВ12:52

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс помочь в борьбе с «серым» транзитом из Белоруссии

Интерфакс12:50

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров

РБК12:55

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Lenta.ru12:17
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