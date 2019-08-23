Общество
Россельхознадзор отменит ограничения на поставки арахиса из СШАRambler News Service 03:58
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса происхождением США, при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований», – говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, поставки продукта возобновятся при условии соблюдения требований к качеству и безопасности сырья и продуктов его переработки.Телеканал 360°06:19
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