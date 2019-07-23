Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из БелоруссииРБК 09:23
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
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с чего всё началось
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.Известия09:29
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
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