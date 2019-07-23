с чего всё началось

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.

Армия и оружие В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

Шоу-бизнес Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.

Происшествия В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.

Происшествия На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.

Происшествия На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.

Происшествия В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Кино Виктор Мережко призвал Томенко защитить Алтай от соседей и иностранных врагов Президент Шукшинского кинофестиваля вспомнил Сталина и призвал главу Алтая не сдаваться Режиссер и сценарист Виктор Мережко во время открытия Шукшинского кинофестиваля 2019 года призвал губернатора Алтайского края Виктора Томенко не сдаваться и защитить регион от соседей и иностранных врагов.

Общество Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».

Политика Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Политика В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.

Экономика Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта» ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Экология Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.

Футбол Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.

Политика Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".

Политика Лавров призвал США снять санкции против Кубы Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.