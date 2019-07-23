с чего всё началось

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Экономика Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.

Политика Трамп заявил, что расследование Мюллера осложнило отношения с Россией Напомним, Мюллера назначили на должность специального прокурора для расследования дела по так называемому «вмешательству» России в президентские выборы США 2016 года.

Шоу-бизнес Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.

Политика МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Гаджеты Apple выпустила обновление для смартфонов iPhone 4S и iPhone 5 Apple выпустила обновление для своих старых устройств в связи с тем, что обнаружила в них некорректную работу GPS.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Политика В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки «Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).

Политика Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.

Футбол Болельщик «Спартака» едва не устроил пожар на «Ростов Арене». Видео Напомним, что болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении.

Кино Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.

Происшествия Врачи спасли руку избитой в Ингушетии девочки Врачи смогли предотвратить ампутацию левой руки у девочки, избитой в Ингушетии.

Происшествия В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Политика На этой неделе Лавров встретится с министром иностранных дел Кубы Сообщается, что состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Осло — Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.

Политика Политик Константин Боровой попросил убежища в США Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Здоровье Врачи рассказали о болезнях почек, которых стоит опасаться летом Различные болезни почек и мочевого пузыря нередко дают знать о себе в летний период.

Происшествия Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.