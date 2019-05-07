Общество

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из БелоруссииКоммерсантъ 04:57

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года. Одновременно ведомство расширило список белорусских компаний, продукция которых запрещена к ввозу в Россию.
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В Россию запретили ввоз молочной продукции с 37 белорусских предприятий

РБК05:57

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Газета.Ru04:35

Россельхознадзор запретил молочную продукцию без упаковки с 37 предприятий Белоруссии

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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии

Коммерсантъ04:57

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RT на русском05:28

Россельхознадзор вводит запрет на поставки молока с 37 предприятий Белоруссии

ТАСС05:44
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