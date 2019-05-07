Общество
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из БелоруссииКоммерсантъ 04:57
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года. Одновременно ведомство расширило список белорусских компаний, продукция которых запрещена к ввозу в Россию.
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Эксперты назвали 5 полезных видов зелени.
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Гендиректор «Локомотива»: «У Денисова была ангина, больше нечего добавить»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым.
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Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
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На поверхности голубых гигантов обнаружены волны
Ученые предсказали, что на голубых гигантах должны существовать волны по крайней менее двух типов.
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Общество
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В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.
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Спецподразделения российской армии получили на вооружение несколько десятков бесшумных минометов 2Б25.
Обновлено в 07:40
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Суд арестовал троих фигурантов дела о взрыве на заводе в Прикамье
Березниковский городской суд избрал меру пресечения для троих фигурантов уголовного дела по факту гибели троих рабочих на заводе "Азот" компании "Уралхим".
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Футбол
Рибери продолжит карьеру после ухода из «Баварии»
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассказал о карьерных планах после ухода из немецкого клуба.
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Авто
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В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
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