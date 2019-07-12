Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчелИнтерфакс 12:00
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 11:45
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
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Футбол
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Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Кино
В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика
Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В ДТП в Абхазии погибла россиянка
Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
Обновлено в 13:29
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено в 08:43
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв)
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Космос
Роскосмос получил первые снимки со спутника «Метеор-М»
Роскосмос опубликовал в пятницу на своем сайте первый снимок, полученный с запущенного неделю назад метеорологического спутника "Метеор-М" № 2-2.
Обновлено в 13:34
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Транспорт
Лоукостер Wizz Air запустит рейсы из Петербурга в Лондон
Как стало известно в пятницу, 12 июля, лоукостер Wizz Air с 1 октября 2019 года откроет прямые регулярные рейсы между Петербургом и Лондоном.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Политика
Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти
Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено в 05:15
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле
По сообщению правительственной газеты Китая Global Times, на родине Huawei Mate 20 X 5G поступит в продажу к 26 июля.
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Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
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Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн
Обновлено в 10:59
Политика
Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента уволили
Подозреваемый в государственной измене помощник полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Александр Воробьев был уволен, сообщил источник во властных структурах.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35