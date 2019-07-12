Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчелИнтерфакс 12:00

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчёл в России

RT на русском13:33

Россельхознадзор возложил на Минэкономразвития вину за массовую гибель пчёл

Говорит Москва12:39

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

РБК11:00

Россельхознадзор рекомендует Минсельхозу вернуть контроль над применением агрохимикатов

ТАСС11:20

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в России

Rambler News Service11:00

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Интерфакс12:00

Россельхознадзор: Массовая гибель пчел связана с использованием пестицидов при обработках полей

Агентство Москва11:00
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Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

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Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
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Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
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В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

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Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
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«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.
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Происшествия

В ДТП в Абхазии погибла россиянка

Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
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Происшествия

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Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено в 08:43
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв)

Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Армия и оружие

Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.
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Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
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Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
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Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Транспорт

Лоукостер Wizz Air запустит рейсы из Петербурга в Лондон

Как стало известно в пятницу, 12 июля, лоукостер Wizz Air с 1 октября 2019 года откроет прямые регулярные рейсы между Петербургом и Лондоном.
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Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
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Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти

Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
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Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
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Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
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Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
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Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
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По сообщению правительственной газеты Китая Global Times, на родине Huawei Mate 20 X 5G поступит в продажу к 26 июля.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
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«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

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Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента уволили

Подозреваемый в государственной измене помощник полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Александр Воробьев был уволен, сообщил источник во властных структурах.
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Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
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