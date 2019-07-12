Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчелИнтерфакс 12:00
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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Наука
Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат
Обновлено в 05:39
Общество
Россияне не экономят на мороженом при падении доходов
Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
Обновлено в 21:17
Происшествия
СКР назвал размер вменяемой замглавы ПФР взятки
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, по версии следствия, получил от директора департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв" Алексея Копейкина взятку в размере 4,4 млн руб. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте чиновника.
Обновлено в 06:42
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Обновлено в 19:23
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет
Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:42
Экономика
Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа
Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств.
Обновлено в 11:38
Наука
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено 10 июля в 18:16
Общество
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено в 15:39
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Авто
Nissan тизером анонсировал новое поколение Nissan Juke
Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено в 12:58
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00