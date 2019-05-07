Общество
Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в РоссииГазета.Ru вчера в 21:42
Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным. Их выводы опубликованы на сайте ведомства.
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Россельхознадзор выявил нарушения в каждом пятом молочном продукте в России
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