Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молокаРБК 18:56

«Каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — выяснили специалисты. В середине апреля Россельхознадзор назвал регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции.
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Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

РБК18:56

Система «Самарское качество» станет заслоном на пути фальсификата к прилавкам магазинов

Волжская коммуна08:52

Названа доля поддельного молока в России

Lenta.ru13:53

Каждый пятый молочный продукт в России — фальсификат

News.ru13:46

Каждый пятый молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом

ТАСС13:33

Россельхознадзор выявил нарушения в каждом пятом молочном продукте в России

Говорит Москва13:16

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

РИА Новости15:28
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