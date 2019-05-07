Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молокаРБК 18:56

«Каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — выяснили специалисты. В середине апреля Россельхознадзор назвал регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции.
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Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

РБК18:56

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

РИА Новости15:28

Система «Самарское качество» станет заслоном на пути фальсификата к прилавкам магазинов

Волжская коммуна08:52

Каждый пятый молочный продукт в России — фальсификат

News.ru13:46

Каждый пятый молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом

ТАСС13:33

Россельхознадзор выявил нарушения в каждом пятом молочном продукте в России

Говорит Москва13:16

Названа доля поддельного молока в России

Lenta.ru13:53
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Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
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