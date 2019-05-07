Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молокаРБК 18:56
«Каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — выяснили специалисты. В середине апреля Россельхознадзор назвал регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции.
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Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Обновлено в 17:37
Спорт
«Ривер Плейт» — «Интернасьонал». Кубок Либертадорес. Прямая трансляция, смотреть онлайн
Онлайн видеотрансляция матча 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» (Аргентина) — «Интернасьонал» (Бразилия), который состоится сегодня, 8 мая, в Буэнос-Айресе, будет доступна на этой странице Sport24.ru.
Обновлено в 20:21
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Шереметьеве назвали причину возвращения SSJ-100 в аэропорт
Самолёт SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»
Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, злоумышленники открыли стрельбу в местной школе.
Обновлено в 17:38
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено в 20:45
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Футбол
«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон
Махачкалинский «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено в 08:35
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Google презентовала новую версию Android
Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.
Обновлено в 18:07
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%
Обновлено в 15:07
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:09
Культура
Картины бурятского художника выставят в Венеции
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек
Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Захватившего заложников под Тулузой задержали
Стражи порядка задержали молодого человека, который во вторник вечером захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено в 17:22
Технологии
Электромобили Tesla научились покупать запчасти
Система, установленная в автомобилях Tesla, самодиагностирует поломку и заказывает необходимые детали в сервисный центр.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами
Украине никто не может запретить разместить ядерные мины на границе с Россией. Об этом заявил военный эксперт Игорь Козий.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11