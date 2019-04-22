Происшествия
Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкойРБК 14:07
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. В Россельхознадзоре рассказали, что продукты выявили 19 апреля при досмотре автомобиля в Псковской области.
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Россельхознадзор выявил новую схему незаконного перемещения яблок из Белоруссии
Rambler News Service13:29
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