Происшествия

Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкойРБК 14:07

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. В Россельхознадзоре рассказали, что продукты выявили 19 апреля при досмотре автомобиля в Псковской области.
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Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки

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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
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