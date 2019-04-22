Происшествия
Россельхознадзор нашел под картошкой запрещенные яблоки из БелоруссииКрасная весна вчера в 16:29
Новую схему незаконного ввоза белорусских яблок в Россию выявили в Псковской области сотрудники Россельхознадзора, 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. Незаконная партия яблок была обнаружена 19 апреля в Себежском районе Псковской области на контрольном посту «Долонцы».
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В Псковской области изъяли партию спрятанных под картошкой белорусских яблок
RT на русскомвчера в 16:17
Россельхознадзор выявил новую схему незаконного перемещения яблок из Белоруссии
Rambler News Serviceвчера в 13:29
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Авто
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Политика
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Авто
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Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Пожар в Вологодской области, затронувший шесть дачных домов, потушили
Крупный пожар в шести дачных домах в Череповецком районе Вологодской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
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Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
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Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
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В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы
С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
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Армия и оружие
Войска Хафтара начинают вторую фазу наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.
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Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
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Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
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Авто
Great Wall выпустит премиальную версию кроссовера Haval F5
Компания Haval, входящая в концерн Great Wall, готовит к выходу премиальную версию своего молодежного кроссовера F5.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Общество
На Урале ФАС завела дело против застройщика из-за рекламы с эвфемизмом
В отношении крупного свердловского застройщика завели дело из-за неэтичной рекламы.
Обновлено в 02:24
Экономика
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Как теперь богатейшие россияне покупают недвижимость в Лондоне На карте вы можете посмотреть, где расположен каждый из объектов, а подробнее узнать о них — в нашей галерее.
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Политика
Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03