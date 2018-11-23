Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убыткаВедомости09:30
Еще весной зампред правления РСХБ Кирилл Левин обещал, что в этом году банк получит положительный результат, хотя цифр он тогда не называл. Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Ведомости09:30
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Финансы
Рынок акций США замедлил падение в ходе торгов в пятницу
Американские фондовые индексы теряли 0, 7-0, 8 % в начале торгов в пятницу, но затем несколько замедлили падение, а Nasdaq даже перешел к росту вслед за технологическими компаниями.
Обновлено в 10:57
Финансы
ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка
Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:01
Финансы
Моисеев заявил о беспрецедентных темпах дедолларизации
Сегодня, 23 ноября 2018 года, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «заокеанские друзья» помогли российским властям запустить процесс дедолларизации экономики, причём «беспрецедентными» темпами.
Обновлено в 10:42
Финансы
Нижегородская область разместила облигационный заём на 10 млрд рублей
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министерство финансов региона в полном объеме разместило облигационный заём на 10 млрд рублей.
Обновлено в 06:48
Финансы
В 2019 году Украина отдаст кредиторам более $15 млрд
В 2019 году Украина потратит на возврат долгов более $15 млрд, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время брифинга, сообщило 23 ноября информационное агентство УНН.
Обновлено в 06:29
Финансы
В ближайшие недели доллар может опуститься до отметки 64 рубля
Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль - обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным.
Обновлено в 09:28
Финансы
Бюджет Красноярского края на 2019−2021 годы принят в первом чтении
На сессии Законодательного собрания Красноярского края сегодня, 23 ноября, в первом чтении принят региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.
Обновлено в 08:39
Финансы
Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц
Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц Норму, по которой информация о курсах валют может размещаться только в помещении банка, поддержал думский комитет по финансовому рынку.
Обновлено в 11:14
Финансы
Биткоин установил очередной антирекорд
Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено в 07:39
Финансы
Рубль «нащупал» временную точку равновесия
Кудрин 22 ноября отметился на рынке своим мнением о том, что нынешнее падение, скорее всего, носит временный характер.
Обновлено в 07:58
Финансы
Кубань лидирует в ЮФО по объемам ипотечного кредитования
Рынок ипотечного кредитования Кубани за восемь месяцев 2018 года вырос почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено в 04:44
Финансы
Рубль довольно уверенно настроился на рост
Стоит отметить, что рубль довольно уверенно настроился на рост, игнорировав снижение цен на нефть.
Обновлено в 05:03
Финансы
Манат завершил неделю снижением к евро
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в пятницу, 23 ноября, доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется за 1,9403 маната, рубль - 0,0259 маната.
Обновлено в 02:13
Финансы
Белорусский банк решил присоединиться к российскому аналогу SWIFT
22 ноября 2018 года стало известно о решении ОАО «Белгазпромбанк» присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, которая является российским аналогом SWIFT.
Обновлено в 02:25
Финансы
Прогноз результатов «Тинькофф банка» за 3К18 по МСФО: прибыль вырастет на 34%
По нашему прогнозу, прибыль вырастет на 34% г/г при сильном ROE на уровне 73,6% на фоне сильного роста кредитного портфеля и увеличения объемов транзакционного бизнеса.
Обновлено в 05:51