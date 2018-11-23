Еще весной зампред правления РСХБ Кирилл Левин обещал, что в этом году банк получит положительный результат, хотя цифр он тогда не называл. Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

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