Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалкиНаша версия 03:25
Рыбаки-любители должны будут придерживаться новых правил лова рыбы, которые должны вступить в силу в 2021 году. В частности, предусмотрен лимит на суточную ловлю. В Росрыболовстве дали разъяснения, касающиеся нового закона, который регламентирует ловлю рыбы.
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