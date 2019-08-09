с чего всё началось

В 2020 году, как анонсирует Росрыболовство, в стране будут установлены новые правила любительской рыбалки. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение замглавы ведомства Василия Соколова. Согласно новым правилам, рыбакам-любителям запретят использовать при ловле рыбы сети.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Армия и оружие Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.

Армия и оружие Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о дневной норме сахара для детей Роспотребнадзор не рекомендует употреблять детям сахара более 10% от калорийности суточного рациона, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Москве умерла диджей Жанна Рассказова Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Музыка Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Авто Как изменились цены на подержанную Lada Granta за 7 лет Эксперты журнала «За рулем» выяснили, как изменились цены на подержанную «Гранту» за последние 7 лет.

Политика СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах Претендент на пост президента США от демократов Джозеф Байден серией ошибок и оговорок подрывает веру в способность победить Дональда Трампа на президентских выборах.

Общество Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.

Политика Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Транспорт На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Наука Архитекторы предложили заново заморозить Арктику В отчаянной попытке остановить уровень повышения Мирового океана и повторно заморозить Арктику, ледники которой тают все быстрее с каждым днем, архитекторы из Индонезии предложили создать футуристичную подводную лодку, производящую айсберги.

Армия и оружие В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.

Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

Игры EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.

Общество Анна Семенович собирает деньги на операцию осетинскому сумоисту В больнице медцентра, где спортсмен проходил лечение, сообщили, что в пятницу Караев приходил к ним сам, о новой операции им ничего неизвестно.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Экономика В России стало меньше госкомпаний По данным Федеральной налоговой службы, общее количество унитарных предприятий удвоилось за три года, с 2013 по 2016 год, с 11 тыс. до 23 тыс. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, подчеркивает Федеральная антимонопольная служба.

Футбол Хусаинов: «Нельзя было засчитывать гол „Ахмата“» Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.