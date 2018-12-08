Экономика

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза
Коммерсантъ
00:25

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Это связано с рекордным уловом лососевых.
Коммерсантъ00:25
с чего всё началось

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

В декабре цены на красную икру снизились вдвое, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых.
РИА Новостивчера в 22:00

Подробнее о событии

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

Газета.Ru06:37

Почему красная икра должна быть на новогоднем столе

Вечерняя Москва05:32

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза

Коммерсантъ00:25

«Цена не снизилась ни на копейку»: эксперт объяснил данные Росрыболовства об удешевлении красной икры

Говорит Москва04:05

В Росрыболовстве заявили о снижении цен на красную икру

RT на русскомвчера в 23:25

В Росрыболовстве заявили о двукратном падении цен на икру

РБКвчера в 22:44

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

РИА Новостивчера в 22:00
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Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + добыча нефти должна быть снижена на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. По словам министра энергетики России Александра Новака, этап сокращения уровня добычи в стране займет несколько месяцев.
Обновлено в 07:11
Экономика

Орешкин сообщил, что инфляция в России в 2018 году составит 3,9-4,0%

Инфляция в РФ в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4%, но уложится в таргет ЦБ в 4% и составит 3,9-4,0%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
Обновлено в 07:06
Экономика

Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%

В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 06:54
Экономика

США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 07:05
Экономика

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 06:48
Экономика

Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году

Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Энергетика

Госдеп раскритиковал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к решению ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 01:18
Энергетика

Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»

Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 04:26
Экономика

В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям

Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 06:45
Экономика

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 05:59
Экономика

Индексы Уолл-стрит упали после отчета о занятости в США

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 28,85 пункта (0,12%), до 24 918,82 пункта.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика

Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка

«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика

В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»

Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:28
Экономика

Государственный контроль сферы драгметаллов усилится

Изменения вносятся в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», текст законопроекта имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Обновлено в 04:51
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