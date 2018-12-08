В декабре цены на красную икру снизились вдвое, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых.

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В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Это связано с рекордным уловом лососевых.

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза

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