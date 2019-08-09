Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалкиИзвестия 15:40

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. В частности, появятся суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.
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с чего всё началось
Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал
 о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
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