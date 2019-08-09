с чего всё началось

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. В частности, появятся суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.

Политика Член ОП РФ прокомментировал заявление на сайте посольства США Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал опубликованное посольством США в Москве заявление, посвященное несогласованной акции в Москве, сообщает REGNUM.

Шоу-бизнес 45-летняя Судзиловская раскрыла секрет своей стройной фигуры «Многое дала художественная гимнастика», — так Олеся прокомментировала фотографию. Судзиловская – кандидат в мастера спорта.

Экономика Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.

Политика «Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".

Экономика Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Здоровье Врач призвал москвичей отложить свидания из-за простуды Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал жителей столицы отложить свидания и встречи с друзьями в случае простуды.

Музыка Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат Американской поп-исполнительнице Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодия ее "оскароносной" композиции к фильму "Звезда родилась" была украдена из трека "Almost", опубликованного им в 2012 году на сервисе SoundCloud, сообщает портал Page Six.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Происшествия Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

Политика Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Космос Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.

Происшествия Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек В Шарьинском районе Костромской области на федеральной трассе с лесовоза на автомобиль "Нива" упали бревна.

Футбол Монако — Лион 0:3 Полузащитник «Монако» Фарнцеск Фабрегас был удален на 30-й минуте матча первого тура чемпионата Франции против «Лиона».

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.

Общество В России впервые обнаружен сельдяной король Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.

Здоровье Онколог назвал семь признаков развития рака Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.

Футбол Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.

Политика Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.