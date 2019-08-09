с чего всё началось

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

Политика Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

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Происшествия На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.

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