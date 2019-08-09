Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиRT на русском 16:40
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Армия и оружие
Украина отказалась от ротации военных на Донбассе
Например, недавно была отменена плановая ротация подразделений карателей, что может означать подготовку к наступательной операции, сообщает ДАН.
Обновлено в 07:59
Общество
Знаки Зодиака: гороскоп для Овна на сентябрь 2019 года
В начале сентября следует больше уделять внимание семейным мероприятиям.
Обновлено в 06:46
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
В Москве прошли похороны Вилли Токарева
Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Рома» хочет арендовать у «Ливерпуля» Ловрена с правом выкупа
Обновлено в 18:16
Космос
SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 на околоземную орбиту
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17.
Обновлено 07 августа в 00:28
Политика
ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
Обновлено в 16:50
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Заболеваемость корью в Петербурге выросла в три раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель заболеваемости кори в Петербурге вырос более чем в три раза.
Обновлено в 01:36
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Происшествия
«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками
«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».
Обновлено в 17:26
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Музыка
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Экономика
«ФЭС-Агро» в I полугодии увеличила выручку на 39%, до 5,3 млрд рублей
"ФЭС-Агро", крупный дистрибутор семян, средств защиты растений и микроудобрений, в первом полугодии этого года получил выручку в размере 5,3 млрд рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,8 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:23
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено в 03:25
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Экономика
Fitch: макроэкономическая стабильность России не нарушится из-за инвестиций ФНБ
Инвестиции средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние проекты РФ не нарушат макроэкономическую стабильность России, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch.
Обновлено в 19:13
Футбол
Слуцкий завел страничку в Instagram
Обновлено в 14:41
Общество
Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей
Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31