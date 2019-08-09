с чего всё началось

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Армия и оружие Украина отказалась от ротации военных на Донбассе Например, недавно была отменена плановая ротация подразделений карателей, что может означать подготовку к наступательной операции, сообщает ДАН.

Политика Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Шоу-бизнес В Москве прошли похороны Вилли Токарева Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.

Политика ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Здоровье Заболеваемость корью в Петербурге выросла в три раза По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель заболеваемости кори в Петербурге вырос более чем в три раза.

Наука Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.

Политика В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Происшествия «Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками «Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».

Экономика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Музыка Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Экономика «ФЭС-Агро» в I полугодии увеличила выручку на 39%, до 5,3 млрд рублей "ФЭС-Агро", крупный дистрибутор семян, средств защиты растений и микроудобрений, в первом полугодии этого года получил выручку в размере 5,3 млрд рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,8 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе компании.

Наука В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.

Здоровье Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Экономика Fitch: макроэкономическая стабильность России не нарушится из-за инвестиций ФНБ Инвестиции средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние проекты РФ не нарушат макроэкономическую стабильность России, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch.

Общество Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.

Армия и оружие Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.

Политика Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

Экономика Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.