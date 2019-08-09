Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиRT на русском 16:40

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось
Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал
 о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
РБК08:23

Подробнее о событии

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

RT на русском16:40

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

РИА Новости16:20

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

Rambler News Service08:54

Россиянам станет сложнее рыбачить

Lenta.ru14:00

Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России

Газета.Ru17:00

Росрыболовство озвучило детали новых правил любительской рыбалки

РБК08:23

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Коммерсантъ06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Армия и оружие

Украина отказалась от ротации военных на Донбассе

Например, недавно была отменена плановая ротация подразделений карателей, что может означать подготовку к наступательной операции, сообщает ДАН.
Обновлено в 07:59
Общество

Знаки Зодиака: гороскоп для Овна на сентябрь 2019 года

В начале сентября следует больше уделять внимание семейным мероприятиям.
Обновлено в 06:46
Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Политика

Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским

Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

В Москве прошли похороны Вилли Токарева

Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Футбол

«Рома» хочет арендовать у «Ливерпуля» Ловрена с правом выкупа

Обновлено в 18:16
Космос

SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 на околоземную орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17.
Обновлено 07 августа в 00:28
Политика

ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса

В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
Обновлено в 16:50
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Заболеваемость корью в Петербурге выросла в три раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель заболеваемости кори в Петербурге вырос более чем в три раза.
Обновлено в 01:36
Наука

Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера

Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Политика

В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов

В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Происшествия

«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками

«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».
Обновлено в 17:26
Экономика

В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Музыка

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Экономика

«ФЭС-Агро» в I полугодии увеличила выручку на 39%, до 5,3 млрд рублей

"ФЭС-Агро", крупный дистрибутор семян, средств защиты растений и микроудобрений, в первом полугодии этого года получил выручку в размере 5,3 млрд рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,8 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:23
Наука

В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита

Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье

Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено в 03:25
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Экономика

Fitch: макроэкономическая стабильность России не нарушится из-за инвестиций ФНБ

Инвестиции средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние проекты РФ не нарушат макроэкономическую стабильность России, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch.
Обновлено в 19:13
Футбол

Слуцкий завел страничку в Instagram

Обновлено в 14:41
Общество

Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей

Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие

Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Происшествия

В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено в 14:47
Политика

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках

Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное