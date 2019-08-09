с чего всё началось

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

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Политика Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.

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