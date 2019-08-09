Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиРИА Новости 16:20
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Космос
Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера
Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Космос
Роскосмос завершил летные испытания комплекса спутников «Канопус-В»
Государственная комиссия завершила летные испытания космического комплекса спутников "Канопус-В".
Обновлено в 15:31
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Подросток попал под электричку в Петербурге
В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб под колесами электрички.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Общество
Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов
Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. "Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн руб. 27 июля и 68,1 млн руб. 3 августа", — говорил собеседник агентства.
Обновлено в 08:04
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Экономика
Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода
Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
Обновлено в 18:18
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Политика
Турция осудила блокировку США госактивов Венесуэлы
Против решения США по санкциям в отношении Венесуэлы выступила Турция, заявил 9 августа представитель МИД страны Хами Аксой.
Обновлено в 17:05
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Обновлено в 09:43
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%
Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 10:47
Интернет
Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам
Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
Обновлено в 17:22
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09