Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалкиРоссийская газета 16:51
Российским рыболовам-любителям запретят использовать сети. Кроме того, будут введены суточные ограничения на объем вылова - индивидуальные для каждого региона и нормы на добычу рыбы в процессе подводной охоты, рассказали в Росрыболовстве. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
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