с чего всё началось

Российским рыболовам-любителям запретят использовать сети. Кроме того, будут введены суточные ограничения на объем вылова - индивидуальные для каждого региона и нормы на добычу рыбы в процессе подводной охоты, рассказали в Росрыболовстве. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Происшествия При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.

Происшествия Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.

Хоккей Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.

Политика Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

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Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.

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Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Армия и оружие Бойцы ВСУ подорвались на своей мине по вине командира Двое украинских военных в Донбассе подорвались на собственной мине из-за нежелания командира купить карту минных полей и получили ранения.

Авто Представлен автобус МАЗ нового поколения Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.

Политика Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку» 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

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Общество Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

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Армия и оружие В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Баскетбол Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии Сборная России по баскетболу в первом матче на международном товарищеском турнире в итальянской Вероне обыграла команду Венесуэлы.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Политика Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.

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Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).