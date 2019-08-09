с чего всё началось

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Политика СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».

Общество Названы самые распространенные фамилии россиян На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Кино Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.

Экономика Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.

Хоккей «Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня в рамках турнира состоится ещё один матч, в котором местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.

Гаджеты Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Политика Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.

Политика Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.

Общество Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Теннис Серена Уильямс победила Осаку и вышла в полуфинал турнира в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно переиграла представительницу Японии Наоми Осака на турнире серии Premier 5, проходящем в Торонто.

Политика Украинских депутатов пригласили посетить Крым «Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Гаджеты Apple заплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone Apple предлагает рекордную премию в 1 млн долларов пользователям, которые найдут недостатки в системе безопасности iPhone.

Политика Ковитиди прокомментировала заявление Эрдогана о непризнании Крыма Федеральное агентство новостей сообщило о том, что сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Происшествия В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.