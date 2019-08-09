Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиRT на русском вчера в 16:40
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
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с чего всё началось
Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 08:23
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
Происшествия
ТАСС сообщил о новом фигуранте дела о массовых беспорядках в Москве
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Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Футбол
«Торпедо» обыграл «Луч» в седьмом туре ФНЛ
Обновлено в 05:52
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
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Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Экономика
Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси
Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.
Обновлено в 04:21
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Хоккей
«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске
Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня в рамках турнира состоится ещё один матч, в котором местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено 08 августа в 06:30
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Политика
Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ
Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Теннис
Серена Уильямс победила Осаку и вышла в полуфинал турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно переиграла представительницу Японии Наоми Осака на турнире серии Premier 5, проходящем в Торонто.
Обновлено в 04:42
Политика
Украинских депутатов пригласили посетить Крым
«Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 04:51
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты
Apple заплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone
Apple предлагает рекордную премию в 1 млн долларов пользователям, которые найдут недостатки в системе безопасности iPhone.
Обновлено в 00:42
Политика
Ковитиди прокомментировала заявление Эрдогана о непризнании Крыма
Федеральное агентство новостей сообщило о том, что сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено 08 августа в 08:22
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16