Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиRT на русском вчера в 16:40
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
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с чего всё началось
Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 08:23
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова
Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Спорт
Правление СБР обсудит отказ Логинова подписывать контракт с союзом
Руководство Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании правления собирается обсудить вопрос о нежелании ведущего биатлониста сборной Александра Логинова подписывать предложенный федерацией контракт.
Обновлено вчера в 10:37
Транспорт
Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители
Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех
Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В студию «Навальный Live» пришел ОМОН
В Москве в студию Youtube-канала «Навальный Live» пришли сотрудники ОМОНа.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Футбол
В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя
Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек
Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
Ученые использовали данные о 12 тысячах человек, наблюдения за которыми велись с 1987 года по 2016 год.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03