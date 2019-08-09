с чего всё началось

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Общество Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.

Происшествия В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Футбол Рибери может оказаться в «Локомотиве» Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Спорт Правление СБР обсудит отказ Логинова подписывать контракт с союзом Руководство Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании правления собирается обсудить вопрос о нежелании ведущего биатлониста сборной Александра Логинова подписывать предложенный федерацией контракт.

Футбол Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку» Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".

Происшествия Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех.

Политика Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.

Происшествия Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США "Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.

Армия и оружие В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.

Экономика В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Наука Ученые выяснили, почему кошки едят траву Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.

Общество В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую «историческую победу» Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.

Здоровье Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить Ученые использовали данные о 12 тысячах человек, наблюдения за которыми велись с 1987 года по 2016 год.

Происшествия В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.