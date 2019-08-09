с чего всё началось

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

Хоккей Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Финансы МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.

Политика Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Происшествия При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома» Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Происшествия На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске поь инициативе России.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14 Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

Политика Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2» Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

Политика В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Космос Жители Флориды напугались вторжения инопланетян Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Политика Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Транспорт Супертайфун заставил «Аэрофлот» отменить два рейса Москва — Шанхай Из-за супертайфуна у восточного побережья Китая авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса между Москвой и Шанхаем, сообщает 9 августа сайт компании.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Политика Депутат Рады заявил, что Россия является воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Россия является «воюющей стороной» из-за Крыма.

Общество Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа 10 августа в Москве, на проспекте Академика Сахарова, пройдет согласованный митинг в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявленное число участников — до 100 тыс. человек.

Культура Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.

Здоровье В роддоме Хабаровска младенцу насильно сделали прививку Мать ребенка была против вакцинации Хабаровск, 9 августа. Непростая ситуация сложилась в роддоме Хабаровска.

Политика Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.

Футбол «Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом» В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".