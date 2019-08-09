Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиРИА Новости вчера в 16:20

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
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с чего всё началось
Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал
 о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
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В Госдуме отметили важность новых правил любительской рыбалки

RT на русском03:15

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

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Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России

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Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Коммерсантъвчера в 06:13
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Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.
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Финансы

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Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
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Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена

На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске поь инициативе России.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Путешествующая автостопом молодая пара пропала в Забайкалье

Обновлено в 00:59
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика

Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Политика

В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию

Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Обновлено в 02:33
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
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Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
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Политика

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Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Космос

Жители Флориды напугались вторжения инопланетян

Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено 08 августа в 21:56
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

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Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

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Обновлено вчера в 19:37
Транспорт

Супертайфун заставил «Аэрофлот» отменить два рейса Москва — Шанхай

Из-за супертайфуна у восточного побережья Китая авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса между Москвой и Шанхаем, сообщает 9 августа сайт компании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

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Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Россия является «воюющей стороной» из-за Крыма.
Обновлено 08 августа в 22:37
Общество

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

10 августа в Москве, на проспекте Академика Сахарова, пройдет согласованный митинг в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявленное число участников — до 100 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:55
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
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В роддоме Хабаровска младенцу насильно сделали прививку

Мать ребенка была против вакцинации Хабаровск, 9 августа. Непростая ситуация сложилась в роддоме Хабаровска.
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США пригрозили Германии выводом военных баз из страны

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Политика

Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.
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Футбол

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В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
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Теннис

Серена Уильямс назвала себя королевой

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала пост со своей фотографией в «Инстаграме», подписав снимок: «Королева».
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«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено вчера в 11:43
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