Общество
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалкиКоммерсантъ 06:13
Документы разрабатываются в рамках ФЗ №475 «О любительском рыболовстве», который принят 25 декабря 2018 года и вступит в силу в следующем году.
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Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам. По правилам, которые разрабатывает Росрыболовство, если рыбак попадется с уловом, превышающим лимит, он будет оштрафован.Коммерсантъ06:13
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