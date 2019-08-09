Общество

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалкиКоммерсантъ 06:13

Документы разрабатываются в рамках ФЗ №475 «О любительском рыболовстве», который принят 25 декабря 2018 года и вступит в силу в следующем году.
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Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам. По правилам, которые разрабатывает Росрыболовство, если рыбак попадется с уловом, превышающим лимит, он будет оштрафован.
Коммерсантъ06:13

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Росрыболовство пояснило новые правила любительской рыбалки

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Не больше 5 килограммов: в РФ вводятся ограничения на любительскую рыбалку

Вести.Ru14:12

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

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Lenta.ru14:00
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