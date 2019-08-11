Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков в беседе с «Российской газетой» прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

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