Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалкиRT на русском вчера в 23:59
Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков в беседе с «Российской газетой» прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
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Общество
Названы регионы РФ — лидеры по доле семей среднего класса
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка лидируют среди российских регионов по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу.
Обновлено в 04:03
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Обновлено в 02:33
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году
Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 01:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
12 августа отечественное предприятие возобновило свою работу после летнего корпоративного отпуска, который продолжался 3 недели.
Обновлено в 01:15
Кино
Зрители обнаружили киноляп в новом фильме Тарантино
В остальном, зрители отмечают проработанность фильма и удачное воссоздание атмосферы Лос-Анджелеса 60-х годов.
Обновлено в 04:07
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Космос
В Китае роботов-собак заставили перевозить людей и буксировать минивэн
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Глава Бурятии усомнился в причине лесных пожаров
Обновлено в 03:35
Игры
GRID 2 исчезла из цифровых магазинов
Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
Обновлено в 04:07