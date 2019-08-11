Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалкиRT на русском вчера в 23:59
Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков в беседе с «Российской газетой» прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Шойгу прибыл с проверкой в ЦВО
По словам пресс-секретаря главы военного ведомства Россияны Марковской, кроме визита на военные объекты в ЦВО и посещения предприятий Сергей Шойгу ознакомится с докладами командования округа.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Сирийские боевики вновь атаковали российскую базу Хмеймим
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Полярном вспоминают погибших подводников на АПЛ «Курск»
Во время учений на борту «Курска» произошёл взрыв. Лодка легла на грунт на глубине 108 метров. Внутри находилось 118 членов экипажа.
Обновлено в 04:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма
Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Игры
GRID 2 исчезла из цифровых магазинов
Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете, задержали в США
Полиция задержала 26-летнего мужчину, который угрожал устроить стрельбу в супермаркете Walmart. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
Обновлено в 05:16
Общество
Определены регионы России с самым большим числом семей среднего класса
Стали известны российские регионы с самой большой долей семей из среднего класса.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Треть случаев бесплодия обусловлены патологиями у мужчин
В рамках нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур ЭКО парам, страдающим бесплодием.
Обновлено в 03:54
Политика
В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:44
Политика
Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД
Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено вчера в 06:01
Музыка
Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку
Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
Обновлено в 04:01
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Немецкие ученые обнаружили, что африканские лягушки-голиафы строят специальные пруды для своего молодняка.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37