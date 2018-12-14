с чего всё началось

Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза. При этом Шестаков отметил, что в магазинах цены на икру упали не так значительно, хотя красная икра, в основном, идет для внутреннего потребления.

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Финансы Финансы Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,75% годовых В пятницу, 14 декабря, Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Экономика Экономика Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в 2019 году рассчитывал получить порядка $310 млн компенсаций за налоговый маневр в России.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.

Экономика Экономика Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил, что в будущем алмазы будут в дефиците в России, передает ТАСС.

Экономика Экономика Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом — правила привлечения средств в их проекты неожиданно ужесточаются.

Экономика Экономика Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу 13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.

Экономика Экономика LVMH купит оператора отелей Belmond за $2,6 млрд Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг соглашения о приобретении оператора отелей Belmond Ltd за $2,6 млрд ($3,2 млрд с учетом долга).

Экономика Экономика «Газпром» купит небоскреб у «Газпрома» «Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Экономика Экономика Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).

Энергетика Энергетика «Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский».

Экономика Экономика Российские томаты опустились в цене ниже импортных Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.

Экономика Экономика Шампанское в России подорожает на четверть По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.

Финансы Финансы Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября Курс евро впервые с 23 ноября опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Экономика Экономика «Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства «Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.