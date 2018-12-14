Экономика

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза
REGNUM
07:20

Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза. При этом Шестаков отметил, что в магазинах цены на икру упали не так значительно, хотя красная икра, в основном, идет для внутреннего потребления.
REGNUM07:20
с чего всё началось
Руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в рыбной отрасли, сообщает
 пресс-служба Кремля.
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