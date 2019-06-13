Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФДума ТВ 08:09

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
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Росреестр высказался о написании «Киева» на украинский манер

Газета.Ru06:25

Решение о переименовании Киева в США не является обязательным для исполнения в других странах - Росреестр

Интерфакс05:14

Росреестр не видит оснований для изменения обозначения Киева на российских картах

ТАСС06:15

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

Известия05:58

Росреестр: на картах «Кыива» не будет

Вести.Ru05:56

Россия не планирует «переименовывать» Киев вслед за США

РИА Новости05:16

Росреестр назвал решение о переименовании Киева необязательным для России

РБК06:22
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18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась

Обновлено в 04:16
Политика

Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Политика

Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне

Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400

Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети

В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана

Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.
Обновлено в 06:49
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции

Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Политика

МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше

Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:05
Общество

В ходе реставрации Яузской больницы найдены документы конца XIX века

В ходе реставрации Яузской больницы обнаружены рукописные медицинские документы конца XIX века, передаёт «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:25
Экономика

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Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Культура

В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль

Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
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Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
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Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
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Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
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Общество

В Татарстане ночью прогнозируют заморозки

В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
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Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

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Авто

Опубликованы первые снимки нового BMW 8-Series в версии Gran Coupe

Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, которого называют основным конкурентом немецких Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако сегодня издание 32cars.ru опубликовало первые снимки, сделанные покупателем из Сингапура.
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Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
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